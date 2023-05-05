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Переход Месси в «Барселону» под угрозой срыва 

Финансовые проблемы сине-гранатовых не позволяют оформить трансфер аргентинца. 
05 мая 2023 16:29
автор: Глеб Шевяков

Шансы форварда «ПСЖ» Лионеля Месси вернуться в «Барселону» становятся минимальны. Каталонский клуб имеет ряд экономических трудностей. Об этом сообщает AS.

Как утверждает источник, реконструкция домашней арены испанской команды («Камп Ноу»), а также задействованные рычаги в прошлом сезоне могут не позволить 35-летнему футболисту совершить свое возвращение «Барселону». Сообщается, что команде Хави может не хватит бюджета для подписания чемпиона мира 2022 года.

Напомним, что Месси присоединился к «ПСЖ» в августе 2021 года. В текущем сезоне за команды Кристофа Галтье он отыграл 37 матчей, отличился 20-ю забитыми мячами и 19-ю ассистами. Его контракт с парижанами истекает ближайшим летом.

Он являлся игроком основной команды «Барселоны» с 2005 по 2021 годы.

источник: AS
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