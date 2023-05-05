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«Айнтрахт» требует от «Баварии» 120 миллионов евро за трансфер Коло Муани 

Мюнхенцы рассчитывают заполучить французского форварда за 60 миллионов евро. 
05 мая 2023 16:42
автор: Глеб Шевяков

«Бавария» не может договориться с «Айнтрахтом» о цене подписания нападающего франкфуртской команды Рандаля Коло Муани. Об этом сообщает Bild.

По информации источника, «красные» предлагают за 24-летнего футболиста 60 миллионов евро и готовы включить в сделку бонусы. В свою очередь, «орлы» не хотят отпускать своего ключевого игрока менее, чем за 120 миллионов евро. Сообщается, что сделка все-таки может состояться, если стороны согласуют финансовые условия трансфера.

Ранее сообщалось, что к футболисту сборной Франции проявляет интерес «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что Коло Муани выступает за «Айнтрахт» с лета 2022 года. С тех пор он сыграл за клуб Бундеслиги 41 матч, забил 21 гол и отдал 15 результативных передач. Его контракт с немецкой командой рассчитан до конца сезона-2026/2027.

источник: Bild
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