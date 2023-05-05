«Байер» потерял нападающего Шика перед полуфиналом Лиги Европы

Нападающий «Байера» Патрик Шик заявил о том, что больше не сможет сыграть за команду в этом сезоне.

«К сожалению, сезон для меня закончен, но буду усердно работать, чтобы быть полностью готовым к следующему сезону бундеслиги», — написал Шик в социальных сетях.

В нынешнем сезоне на счету 27-летнего нападающего 23 матча во всех турнирах, четыре гола и одна результативная передача.

«Байер» с 48 очками занимает шестое место в чемпионате Германии, находясь в зоне еврокубков. 11 мая «Байер» в Риме сыграет против «Ромы» в первом матче полуфинала Лиги Европы. Ответная игра состоится 18 мая.