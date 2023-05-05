«Ахмат» оштрафован за поведение болельщиков клуба в матче РПЛ с ЦСКА 

КДК РФС принял решение оштрафовать «Ахмат» за действие фанатов команды в матче 25-го тура чемпионата России против ЦСКА (1:3).

«Контрольно-дисциплинарный комитет провел расследование по поводу выхода болельщиков «Ахмата» на поле в перерыве и по завершении матча с ЦСКА. За это команда получила штраф в размере 100 тысяч рублей. Вдобавок, фанаты хозяев в концовке встречи бросили на поле бутылку воды, которая приземлилась около технической зоны, поэтому «Ахмат» дополнительно оштрафован на 50 тысяч рублей», – заявил председатель КДК Артур Григорьянц журналистам.

Добавим, что в данный момент «Ахмат» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков после 25 матчей. ЦСКА располагается на четвертой строчке, имея в своем активе 48 очков.