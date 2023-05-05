Футбольный клуб ЦСКА проведет чествование хоккеистов на матче с «Оренбургом»

Футболисты ЦСКА проведут чествование своих хоккейных одноклубников на матче 26-го тура с «Оренбургом», сообщается в официальном Telegram-канале армейцев.

Главный трофей Континентальной хоккейной лиги будет выставлен на обозрение перед матчем, у болельщиков будет возможность сфотографироваться с Кубком Гагарина. В перерыве предусмотрен круг почета с кубком по стадиону.

Встреча ЦСКА – «Оренбург» пройдет в Москве в воскресенье, 7 мая, и начнется в 16:30 мск.

ЦСКА выиграл Кубок Гагарина второй сезон подряд, победив в финальной серии плей-офф казанский «Ак Барс» с общим счетом 4-3.