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Карпин прокомментировал решение КДК РФС не наказывать его дополнительной дисквалификацией

54-летний специалист получил красную карточку от арбитра в концовке встречи со «Спартаком».
Карпин прокомментировал решение КДК РФС не наказывать его дополнительной дисквалификацией
05 мая 2023 17:11
автор: Глеб Шевяков
автор фото: РИА Новости

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился мнением по поводу того, что КДК РФС принял решение не продлевать дисквалификацию специалиста в результате его действий в матче 25-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1).

«Мне казалось, что так и будет. Нет никого смысла реагировать на штраф. Даже если ты не согласен с этим решением, ничего не изменится», — приводят слова Карпина «РИА Новости».

Напомним, что после завершения очной встречи «Спартака» и «Ростова» Карпин вступил в спор с главным арбитром матча Кириллом Левниковым по поводу работы судьи в прошедшей игре, за что наставник желто-синих получил красную карточку. Его дисквалификация распространяется на ближайший матч чемпионата, в котором ростовчане сыграют с «Факелом».

источник: «РИА Новости»
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