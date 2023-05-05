Карпин прокомментировал решение КДК РФС не наказывать его дополнительной дисквалификацией

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился мнением по поводу того, что КДК РФС принял решение не продлевать дисквалификацию специалиста в результате его действий в матче 25-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1).

«Мне казалось, что так и будет. Нет никого смысла реагировать на штраф. Даже если ты не согласен с этим решением, ничего не изменится», — приводят слова Карпина «РИА Новости».

Напомним, что после завершения очной встречи «Спартака» и «Ростова» Карпин вступил в спор с главным арбитром матча Кириллом Левниковым по поводу работы судьи в прошедшей игре, за что наставник желто-синих получил красную карточку. Его дисквалификация распространяется на ближайший матч чемпионата, в котором ростовчане сыграют с «Факелом».