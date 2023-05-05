Личка рассказал, на каком месте мечтает видеть «Оренбург» в текущем сезоне РПЛ

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка считает, что нынешний сезон в чемпионате России складывает удачно для его команды.

«На старте сезона наша команда понимала, что стоит адаптироваться к интенсивности футбола в РПЛ и оценить класс других клубов. Я счастлив, что мы сейчас находимся там, где находимся. Я считал это своей личной мечтой — быть между 8–10‑м местом. Однако необходимо сохранять боевой настрой, нельзя расслабляться, зная, что команда не вылетит по итогам сезона. Мы обязаны сражаться в каждом матче, добывать очки и догонять соперников по таблице», — заявил Личка в эфире телеканала «Матч Премьер».

Добавим, что в настоящее время «Оренбург» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 39 очков после 25 проведенных встреч.

В следующем туре чемпионата России подопечные Лички сыграют на выезде с ЦСКА (7 мая).