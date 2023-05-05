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Червиченко заявил, что не видит предпосылок для победы «Спартака» над «Зенитом»

По словам 56-летнего бизнесмена, сине-бело-голубые превосходят московскую команду по классу игроков. 
05 мая 2023 18:00
автор: Глеб Шевяков

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко высказался насчет предстоящего матча красно-белых с «Зенитом» в рамках 26-го тура РПЛ.

«В том случае, если «Зенит» упустит победу в противостоянии со «Спартаком», это можно будет назвать случайностью. В данный момент у москвичей нет ни одной линии в команде, которая бы была сильнее, чем у «Зенита». Возможно, только позиция голкипера. По остальным фронтам «Спартак» слабее. В матчах с «Краснодаром» и «Ростовом» команде Абаскаля откровенно помогли арбитры, но на это не стоит рассчитывать во встрече с «Зенитом». Московский клуб столкнется с трудностями - мяча на три», — приводит слова Червиченко «Чемпионат».

Добавим, что «Зенит» примет на своем поле «Спартак» 7 мая. Начало матча - 18:00.

Подопечные Сергея Семака занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 61 очко после 25 игр. Команда Гильермо Абаскаля располагается на третьей строчке с 49-ю очками.

источник: Чемпионат.com
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