Денисов призвал клубы РПЛ делать ставку на молодых россиян и отказаться от легионеров

Бывший игрок сборной России Игорь Денисов предложил собственную идею для изменения формата проведения чемпионата России.

«Последнее время я обращаю внимание на развитие детского футбола. Оценивая работу Галицкого и свой личный опыт с юношескими командами, хочу заявить: перестаньте следить за зарубежными футболистами и вкладывайте свои силы в детский футбол. Там есть над чем работать. Мы постоянно обсуждаем этот вопрос, но никак не продвигаемся в этом направлении. Нет ни полей, ни тренеров, ни академий, ни научного подхода к воспитанию футболистов. И только после того, как все обратят на это внимание и начнут работать, мы получим поколение игроков, которые станут нас радовать», – приводит слова Денисова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в конце апреля нынешнего года представители РПЛ приняли решение об организации рабочей группы по обсуждению структуры соревнований, обязанностями которой станут возможное будущее изменение регламента в российских футбольных соревнованиях.