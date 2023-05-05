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Денисов призвал клубы РПЛ делать ставку на молодых россиян и отказаться от легионеров

По мнению экс-полузащитника «Зенита» и «Динамо», интерес к российскому чемпионату находится на очень низком уровне.
Денисов призвал клубы РПЛ делать ставку на молодых россиян и отказаться от легионеров
05 мая 2023 18:23
автор: Глеб Шевяков
автор фото: РИА Новости

Бывший игрок сборной России Игорь Денисов предложил собственную идею для изменения формата проведения чемпионата России.

«Последнее время я обращаю внимание на развитие детского футбола. Оценивая работу Галицкого и свой личный опыт с юношескими командами, хочу заявить: перестаньте следить за зарубежными футболистами и вкладывайте свои силы в детский футбол. Там есть над чем работать. Мы постоянно обсуждаем этот вопрос, но никак не продвигаемся в этом направлении. Нет ни полей, ни тренеров, ни академий, ни научного подхода к воспитанию футболистов. И только после того, как все обратят на это внимание и начнут работать, мы получим поколение игроков, которые станут нас радовать», – приводит слова Денисова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в конце апреля нынешнего года представители РПЛ приняли решение об организации рабочей группы по обсуждению структуры соревнований, обязанностями которой станут возможное будущее изменение регламента в российских футбольных соревнованиях.

источник: «Спорт-Экспресс»
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