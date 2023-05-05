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У защитника «Зенита» Алипа родилась дочь

Девочку назвали Алайя.
05 мая 2023 18:28
автор: Александр Евграфов

Казахстанский защитник «Зенита» Нуралы Алип стал отцом, сообщает пресс-служба питерского клуба.

5 мая у него и его супруги Айгерим родилась дочь, которую назвали Алайей. По данным врачей вес девочки составил 3690 грамм, рост 53 см.

«Сине-бело-голубые поздравляют Нуралы и Айгерим и желают молодым родителям и маленькой Алайе отличного самочувствия и прекрасного настроения!» — говорится в сообщении клуба.

Игрок национальной сборной Казахстана Нуралы Алип полноценно перешел в «Зенит» в декабре 2022 года. В сезоне-2022/23 Алип сыграл за «Зенит» 9 матчей во всех турнирах.

источник: ФК «Зенит»
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