У защитника «Зенита» Алипа родилась дочь

Казахстанский защитник «Зенита» Нуралы Алип стал отцом, сообщает пресс-служба питерского клуба.

5 мая у него и его супруги Айгерим родилась дочь, которую назвали Алайей. По данным врачей вес девочки составил 3690 грамм, рост 53 см.

«Сине-бело-голубые поздравляют Нуралы и Айгерим и желают молодым родителям и маленькой Алайе отличного самочувствия и прекрасного настроения!» — говорится в сообщении клуба.

Игрок национальной сборной Казахстана Нуралы Алип полноценно перешел в «Зенит» в декабре 2022 года. В сезоне-2022/23 Алип сыграл за «Зенит» 9 матчей во всех турнирах.