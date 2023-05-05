Малком четвертый раз за сезон признан игроком месяца в «Зените»

Атакующий полузащитник «Зенита» Малком признан лучшим игроком апреля, сообщает пресс-служба действующих чемпионов России.

В пяти матчах апреля на счету Малкома шесть голов и две результативные передачи. В матче с «Крыльями Советов» бразилец оформил покер, забив четыре мяча.

В апреле «Зенит» четырежды побеждал и один раз сыграл вничью.

Для Малкома, собравшего 86% голосов болельщиков, эта награда – четвертая в сезоне.

Малком лидирует в споре бомбардиров Российской премьер-лиги, забив 22 мяча. До рекорда Олега Веретенникова, установленного в 1995 году, бразильцу остается три мяча в пяти матчах.