ПФК ЦСКА и Фонбет представили коллекцию лонгсливов

Дизайн lifestyle-лонгсливов отсылают к элементам игровых форм разных сезонов, в которых клуб ковал славу отечественного футбола.

Основной цвет формы – красный. Домашняя форма сезона-2015/16, в которой была одержана шестая победа в Чемпионате России.

Винтажная надпись «ЦСКА» и рукав с узором в красно-сине-белых цветах знаменуют триумф в последнем розыгрыше Чемпионата СССР в 1991 году.

Черные форма сезона 2005 навсегда останется в памяти болельщиков «армейского» клуба. Именно в этой форме клуб собрал «Золотой хет-трик» из трофеев, вершиной которого стал первый в истории российского футбола международный трофей – Кубок УЕФА.

Розыгрыш лонгсливов будет проводиться на сайте БК Фонбет.