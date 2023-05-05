«Урал» оказал финансовую помощь пострадавшим от пожаров жителям области

Представители футбольной команды «Урал» приняли активное участие в помощи гражданам Свердловской области. Об этом сообщает издание «Екатеринбург Онлайн».

Как утверждает источник, футболисты, тренерский штабы и работники клуба совместно собрали сумму в размере 600000 рублей, которую перевели в фонд помощи погорельцам.

«Ужасно, когда теряешь свой дом. Мы все выражаем надежду, что наше содействие сможет помочь преодолеть трудности жителям Сосьвы и других поселков и пережить навалившуюся трагедию», – заявил главный тренер оранжево-черных Виктор Гончаренко.

Добавим, что согласно последней информации в Свердловской области зафиксировано около 25 возгораний.