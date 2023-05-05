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Месси принес публичные извинения футболистам и персоналу «ПСЖ» 

Ранее 35-летний форвард был отстранен наставником парижан Кристофом Галтье за самовольный отъезд из команды в Саудовскую Аравию.
Месси принес публичные извинения футболистам и персоналу «ПСЖ» 
05 мая 2023 19:17
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси рассчитывает наладить отношения с французской командой после того, как совершил несанкционированный отъезд в Саудовскую Аравию после поражения в матче Лиги 1 от «Лорьяна» (1:3).

Отметим, что аргентинец публично извинился перед одноклубниками и тренерским штабом клуба.

«Записываю это видео с целью, чтобы разъяснить ситуацию. В первую очередь, хочется извиниться перед своими товарищами по команде и всеми сотрудниками клуба. Мне казалось, что в этот день у нас запланирован выходной, как это было в прошлом. Мой отъезд в Саудовскую Аравию был намечен заранее, поэтому я не мог от этого отказаться. Признаюсь, что очень сожалею о своем поступке и с пониманием отношусь к порицаниям», – заявил Месси на опубликованном видео в своих соцсетях.

Добавим, что Месси отправился в Саудовскую Аравию после матча Лиги 1, в котором «ПСЖ» потерпел поражение от «Лорьяна» со счетом 1:3. За этот поступок главный тренер парижской команды Кристоф Галтье отстранил аргентинского футболиста от игр и совместных тренировок с одноклубниками на две недели.

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