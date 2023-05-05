Команда президента ФИФА Инфантино проиграла команде президента Киргизии в товарищеском матче

Команда президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино проиграла в товарищеском матче команде президента Киргизской Республики Садыра Жапарова, сообщает пресс-служба главы государства.

В составе команды ФИФА играли руководители структурных и региональных подразделений организации, в их числе чемпион мира 1998 года и чемпион Европы 2000 года в составе сборной Франции Юрий Джоркаефф.

В составе президентской команды играли члены кабинета министров, руководители государственных органов, сотрудники администрации президента. По завершению игры Джанни Инфантино в качестве подарка вручил Садыру Жапарову именную футбольную форму ФИФА.

Ранее Жапаров и Инфантино открыли в Бишкеке административный офис Киргизского футбольного союза. Четырехэтажное здание было построено по проекту программы FIFA Forward и оснащено современным оборудованием.