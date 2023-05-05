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Комбаров уверен, что «Спартак» постарается не позволить «Зениту» оформить чемпионство в очном матче

По словам Дмитрия, футболисты красно-белых желают испортить праздник своему принципиальному сопернику.
05 мая 2023 19:48
автор: Глеб Шевяков

Экс-игрок «Спартака» Дмитрий Комбаров высказался насчет предстоящего матча 26-го тура чемпионата России, в котором московский клуб сыграет на выезде с «Зенитом».

«Мне кажется, что этот матч принципиален для обоих сторон. «Зенит» хочет стать чемпионом конкретно в матче со «Спартаком», а те всеми силами хотят противостоять этому. Убежден, что в «Спартаке» все желают отсрочить праздник «Зениту». Дерби такого масштаба всегда вызывает волнение, но спустя мгновение, оно у футболистов исчезает», — приводит слова Комбарова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что очная встреча «Зенита» и «Спартака» состоится в воскресенье, 7 мая, в Санкт-Петербурге. Начало матча - 18:00 по московскому времени.

источник: «Спорт-Экспресс»
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По словам Дмитрия, футболисты красно-белых желают испортить праздник своему принципиальному сопернику.
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