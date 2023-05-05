Ловчев назвал причину, по которой бывшие футболисты становятся лучшими тренерами 

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев рассказал, почему тренерами высшего класса становятся экс-футболисты.

«Конечно, тренеру не обязательно быть в прошлом профессиональным футболистом, чтобы успешно руководить командой. Однако лучшими наставниками по-прежнему остаются бывшие игроки. Яркие примеры – это Хосеп Гвардиола и Карло Анчелотти. У них выдающаяся тренерская карьера, потому что они осознали всю суть футбола еще будучи футболистами. Есть, конечно, Жозе Моуринью, у которого были неплохие отрезки с некоторыми командами, но сейчас на его «Рому» невозможно смотреть, слабый клуб. Мне кажется, что обучать тебя с тренерской скамейки должен тот, кто раньше выходил на поле и играл», — приводит слова Ловчева RT.

Добавим, что в прошлом главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола выступал за «Барселону», наставник «Реала» Карло Анчелотти играл за «Рому» и «Милан».