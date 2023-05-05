ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Нападающий «Севильи» Эн-Несири признан лучшим игроком чемпионата Испании в апреле

В активе марроканца три забитых мяча.
05 мая 2023 20:32
автор: Александр Евграфов

Марокканский нападающий «Севильи» Юссуф Эн-Несири назван лучшим игроком чемпионата Испании в апреле, сообщается на официальном сайте Ла Лиги.

На счету Эн-Несири три мяча в пяти матчах месяца. «Севилья» набрала 13 очков из 15 возможных, победив в четырех матчах, а пятый сведя в ничью.

Для Эн-Несири эта награда вторая в карьере, ранее он признавался игроком месяца в январе 2021 года.

После 33-х туров «Севилья» набрала 44 очка и занимает 11-е место в турнирной таблице Ла Лиги. В 34-м туре 14 мая «Севилья» сыграет с «Вальядолидом».

источник: La Liga
Динияр Билялетдинов считает, что «Зенит» станет чемпионом РПЛ в матче со «Спартаком»
Экс-игрок «Локомотива» назвал возможную победу питерцев над московской командой «вишенкой на торте».
05.05.2023 20:55
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Восемь членов исполкома Российского футбольного союза изберут 22 июня
Выборы состоятся в рамках конференции РФС.
05.05.2023 20:54
Футбол
автор: Александр Евграфов
Экс-футболист «Спартака» считает, что красно-белые обязаны устроить «Зениту» чемпионский коридор
Арас Озбилиз назвал всего одну причину, почему это должно случиться.
05.05.2023 20:50
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Нападающий «Севильи» Эн-Несири признан лучшим игроком чемпионата Испании в апреле
В активе марроканца три забитых мяча.
05.05.2023 20:32
Футбол
автор: Александр Евграфов
Ловчев назвал причину, по которой бывшие футболисты становятся лучшими тренерами 
По мнению 74-летнего эксперта, специалисты с карьерой игрока глубже понимают суть футбола.
05.05.2023 20:05
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Защитник «Ахмата» Шатара выбыл до середины осени
Боснийский защитник был прооперирован в Риме.
05.05.2023 19:48
Футбол
автор: Александр Евграфов
Комбаров уверен, что «Спартак» постарается не позволить «Зениту» оформить чемпионство в очном матче
По словам Дмитрия, футболисты красно-белых желают испортить праздник своему принципиальному сопернику.
05.05.2023 19:48
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Брайтон» объявил о подписании нападающего Жоау Педро 
Бразильский футболист доиграет сезон в «Уотфорде», а затем присоединиться к «чайкам».
05.05.2023 19:29
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Команда президента ФИФА Инфантино проиграла команде президента Киргизии в товарищеском матче
Команда президента ФИФА Инфантино проиграла команде президента Киргизии в товарищеском матче
Ранее Инфантино открыл в Бишкеке офис Киргизского футбольного союза (КФС).
05.05.2023 19:22
Футбол
автор: Александр Евграфов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика