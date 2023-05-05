Нападающий «Севильи» Эн-Несири признан лучшим игроком чемпионата Испании в апреле

Марокканский нападающий «Севильи» Юссуф Эн-Несири назван лучшим игроком чемпионата Испании в апреле, сообщается на официальном сайте Ла Лиги.

На счету Эн-Несири три мяча в пяти матчах месяца. «Севилья» набрала 13 очков из 15 возможных, победив в четырех матчах, а пятый сведя в ничью.

Для Эн-Несири эта награда вторая в карьере, ранее он признавался игроком месяца в январе 2021 года.

После 33-х туров «Севилья» набрала 44 очка и занимает 11-е место в турнирной таблице Ла Лиги. В 34-м туре 14 мая «Севилья» сыграет с «Вальядолидом».