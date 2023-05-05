Восемь членов исполкома Российского футбольного союза изберут 22 июня

Очередная конференция Российского футбольного союза (РФС) состоится 22 июня, сообщается на сайте организации.

Повестка дня конференции будет сформирована дополнительно, однако одним из главных вопросов является довыборы членов исполкома.

На данный момент в исполкоме восемь вакансий. Это места руководителей Российской премьер-лиги (РПЛ) и Первой лиги, двух представителей РПЛ, по одному представителю от Федераций футбола Москвы и Санкт-Петербурга и Союза федераций футбола «Центр», а также председателя судейского комитета РФС.