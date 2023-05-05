Динияр Билялетдинов считает, что «Зенит» станет чемпионом РПЛ в матче со «Спартаком»

Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов поделился мнением о предстоящем матче «Зенита» и «Спартака» в рамках 26-го тура чемпионата России.

«Большая вероятность того, что «Зенит» завоюет титул, обыграв «Спартак» в очной встрече. У сине-бело-голубых сильная мотивация, команда хочет досрочно стать чемпионом РПЛ. Если это случится в матче со «Спартаком», то это станет вишенкой на торте для петербуржцев. Безусловно, «Зенит» станет чемпионом с вероятностью 99,9 процентов. Однако «Спартаку» хотелось бы отложить их победу еще ненадолго», – приводит слова Билялетдинова «Чемпионат».

Добавим, что «Зенит» примет на свое домашней арене «Спартак» в воскресенье, 7 мая. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

В настоящее время команда Сергея Семака лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 61 очко после 25-и матчей. Красно-белые идут на третьей строчке с 49-ю очками.