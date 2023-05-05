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Карраскаль стал лучшим футболистом мира старше 23 лет в плане дриблинга по версии CIES

Полузащитник ЦСКА обошел в рейтинге Лионеля Месси, Рафаэла Леао и Джека Грилиша.
Карраскаль стал лучшим футболистом мира старше 23 лет в плане дриблинга по версии CIES
05 мая 2023 21:30
автор: Глеб Шевяков
автор фото: РИА Новости

CIES опубликовал рейтинг игроков возрастом старше 23 лет, которые успешнее других идут используют дриблинг. Возглавил список колумбийский полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль.

Отмечается, что при составлении топа учитывалась частота обводок, их успешность и уровень состоявшихся матчей.

Согласно анализу выступлений игрока армейцев, он совершает одну обводку каждые 12 минут и 14 секунд при успешности в 68,8 процентов.

Таким образом, 24-летний хавбек московского клуба превзошел в рейтинге нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси, форварда «Милана» Рафаэла Леао, полузащитника «Манчестера Сити» Джека Грилиша, форварда «Баварии» Лероя Сане и других футболистов.

источник: CIES Football Observatory
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