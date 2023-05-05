Карраскаль стал лучшим футболистом мира старше 23 лет в плане дриблинга по версии CIES

CIES опубликовал рейтинг игроков возрастом старше 23 лет, которые успешнее других идут используют дриблинг. Возглавил список колумбийский полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль.

Отмечается, что при составлении топа учитывалась частота обводок, их успешность и уровень состоявшихся матчей.

Согласно анализу выступлений игрока армейцев, он совершает одну обводку каждые 12 минут и 14 секунд при успешности в 68,8 процентов.

Таким образом, 24-летний хавбек московского клуба превзошел в рейтинге нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси, форварда «Милана» Рафаэла Леао, полузащитника «Манчестера Сити» Джека Грилиша, форварда «Баварии» Лероя Сане и других футболистов.