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«Зенит» стал серебряным призером Молодежной футбольной лиги

Ранее чемпионом лиги стал «Краснодар».
05 мая 2023 21:50
автор: Александр Евграфов

Санкт-петербургский «Зенит» победил московское «Динамо» в матче 26-го тура Молодежной футбольной лиги и выиграл серебряные награды первенства.

Встреча группы 1 в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.

В составе победителей голы забили Данила Козлов (47-я и 90-я минуты) и Аким Белохонов (50). У бело-голубых отличился Степан Обрывков (73).

Благодаря победе «Зенит» обеспечил себе серебряные медали турнира. Ранее чемпионом первенства досрочно стал «Краснодар».

источник: «Советский спорт»
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