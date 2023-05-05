«Зенит» стал серебряным призером Молодежной футбольной лиги

Санкт-петербургский «Зенит» победил московское «Динамо» в матче 26-го тура Молодежной футбольной лиги и выиграл серебряные награды первенства.

Встреча группы 1 в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.

В составе победителей голы забили Данила Козлов (47-я и 90-я минуты) и Аким Белохонов (50). У бело-голубых отличился Степан Обрывков (73).

Благодаря победе «Зенит» обеспечил себе серебряные медали турнира. Ранее чемпионом первенства досрочно стал «Краснодар».