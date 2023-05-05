Данни рассказал, какого бразильского легионера считает лучшим в составе «Зенита» 

Экс-полузащитник «Зенита» Мигель Данни признался, кого считает самым сильным игроком среди бразильцев в составе питерской команды.

«В этой команде все бразильские футболисты обладают высоким классом, мне нравится игра Клаудиньо и Малкома, Венделла тоже нельзя списывать со счетов. Сложный выбор. Однако я остановлюсь на Клаудиньо, потому что мне импонирует его выступление больше всего», — приводит слова Данни «Спорт-Экспресс».

Добавим, что в настоящее время в стане «Зенита» числятся семь бразильских игроков.

Клаудиньо присоединился к сине-бело-голубым в августе 2021 года. В текущем сезоне за команду Сергея Семака он сыграл 27 матчей, забил четыре гола и отдал 11 результативных передач.