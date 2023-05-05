«Челси» выставит на трансфер семь игроков, еще с двумя определятся позже

Руководство лондонского «Челси» выставит на трансфер во время летнего трансферного окна семь футболистов, сообщает Evening Standard.

По данным источника, «синие» готовы расстаться с Рубеном Лофтус-Чикой, Калиду Кулибали, Матео Ковачичем, Пьер-Эмериком Обамеянгом, Кристианом Пулишичем, Хакимом Зиешем и Эдуаром Менди.

Будущее еще двоих футболистов не определено. Руководство команды не определилось со своими действиями относительно Конора Галлахера и Мэйсона Маунта.

После 33 матчей «Челси» завоевал 39 очков и занимает 12-е место в английской премьер-лиге. Клуб лишился шансов на выход в Лигу чемпионов и Лигу Европы, сохраняя теоретические возможности сыграть в Лиге конференций.