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Кержаков выразил надежду, что «Зенит» начнет давить на «Спартак» с первой минуты

Матч состоится 7 мая.
05 мая 2023 22:10
автор: Артур Гичунцев

7 мая «Зенит» примет «Спартак» в матче 26-го тура РПЛ. В случае победы питерцы могут досрочно выиграть чемпионство.

Вратарь сине-бело-голубых Михаил Кержаков пообщался с клубной пресс-службой о предстоящем дерби. В частности, он выразил надежду, что «Зенит» начнет давить на соперника с первой минуты.

«Думаю, комментарии здесь вообще не нужны. Неважно, какой отрезок,  – такой матч всегда интересен, всегда подходишь к нему с особым настроем.

Надеюсь, матч со «Спартаком» сразу начнем с четвертой-­пятой и не будем долго разогреваться», – сказал голкипер.

источник: «Советский спорт»
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