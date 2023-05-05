Кержаков выразил надежду, что «Зенит» начнет давить на «Спартак» с первой минуты

7 мая «Зенит» примет «Спартак» в матче 26-го тура РПЛ. В случае победы питерцы могут досрочно выиграть чемпионство.

Вратарь сине-бело-голубых Михаил Кержаков пообщался с клубной пресс-службой о предстоящем дерби. В частности, он выразил надежду, что «Зенит» начнет давить на соперника с первой минуты.

«Думаю, комментарии здесь вообще не нужны. Неважно, какой отрезок, – такой матч всегда интересен, всегда подходишь к нему с особым настроем.

Надеюсь, матч со «Спартаком» сразу начнем с четвертой-­пятой и не будем долго разогреваться», – сказал голкипер.