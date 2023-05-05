Судья Мешков объяснил, почему не будет работать на матче «Ростов» – «Факел»

Российский судья Виталий Мешков назвал причину, по которой будет отсутствовать во главе судейской бригады на матче 26-го тура чемпионата России между «Ростовом» и «Факелом».

«Я почувствовал дискомфорт в правой икроножной мышце еще в матче 24-го тура «Зенит» – «Динамо», однако мне удалось провести на поле все 90 минут и сделать свою работу. Следующий тур чемпионата я провел на ВАР. Думал, что смогу вернуться к работе на поле в этом туре, но накануне матча дискомфорт вернулся. В таком сложном графике, когда чемпионат подходит к концу, арбитры обязаны быть готовы не только морально, но и физически. Остается надеется, что мне удастся полностью восстановиться к решающим встречам РПЛ», – приводит слова Мешкова пресс-служба РФС.

Добавим, что в субботу, 6 мая «Ростов» примет на своем поле «Факел». Начало матча – 19:00 мск. Мешкова в качестве главного арбитра матча заменит Евгений Кукуляк.