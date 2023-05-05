Билялетдинов назвал фаворита в борьбе за второе место в РПЛ

Бывший полузащитник московского «Локомотива» Динияр Билялетдинов назвал своего фаворита в борьбе за серебро в РПЛ.

«В борьбе за второе место в турнирной таблице наиболее предпочтителен ЦСКА. Конечно, у каждой команды свой почерк. «Ростов» играет предельно прагматично, и кто-то скажет, что в этом мало зрелища. ЦСКА сейчас на ходу, выглядит достойно во всех моментах игры. А у «Спартака» все те же проблемы с оборонительными действиями», - приводит слова ветерана «Чемпионат».

Напомним, за пять туров до конца чемпионата России «Ростов» с 50 очками занимает второе место в турнирной таблице, «Спартак» с 49 идет третьим, а ЦСКА отстает еще на одно очко и располагается на четвертой строчке.

Отрыв армейцев от пятой позиции, на которой находится грозненский «Ахмат», составляет восемь очков.