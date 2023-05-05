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«Шальке» вырвал победу у «Майнца» в гостевом матче Бундеслиги 

Игра состоялась на «Мева Арене» в Майнце.
05 мая 2023 23:38
автор: Глеб Шевяков

Матч 31-го тура чемпионата Германии, в котором «Майнц» принимал на своем поле «Шальке» завершился со счетом 3:2 в пользу гостей.

Отметим, что в составе домашней команды голы забили Леандро Баррейро (53-я минута) и Аэрон Каррикол (70). За гостей дубль оформил Мариус Бюльтер (26, 90+12) и Том Краус (60).

Таким образом, «Майнц» по-прежнему занимает восьмое место в турнирной таблице Бундеслиги, имея в своем активе 45 очков. «Шальке» поднимается на 14-ю строчку, имея в своем активе 30 очков.

Добавим, что 13 мая «карнавальники» сыграет на выезде с «Айнтрахтом», «королевские синие» в тот же день отправятся в гости к «Баварии».

Бундеслига

31-й тур

«Майнц» – «Шальке» – 2:3 (0:1)

Голы: Баррейро, 53. Каррикол, 70 – Бюльтер, 26, 90+12. Краус, 60.

источник: «Советский спорт»
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