«Шальке» вырвал победу у «Майнца» в гостевом матче Бундеслиги 

Матч 31-го тура чемпионата Германии, в котором «Майнц» принимал на своем поле «Шальке» завершился со счетом 3:2 в пользу гостей.

Отметим, что в составе домашней команды голы забили Леандро Баррейро (53-я минута) и Аэрон Каррикол (70). За гостей дубль оформил Мариус Бюльтер (26, 90+12) и Том Краус (60).

Таким образом, «Майнц» по-прежнему занимает восьмое место в турнирной таблице Бундеслиги, имея в своем активе 45 очков. «Шальке» поднимается на 14-ю строчку, имея в своем активе 30 очков.

Добавим, что 13 мая «карнавальники» сыграет на выезде с «Айнтрахтом», «королевские синие» в тот же день отправятся в гости к «Баварии».

Бундеслига

31-й тур

«Майнц» – «Шальке» – 2:3 (0:1)

Голы: Баррейро, 53. Каррикол, 70 – Бюльтер, 26, 90+12. Краус, 60.