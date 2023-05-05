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«Байер» проиграл «Кельну», болельщики которого забросали поле теннисными мячами

Фанаты «козлов» устроили необычную акцию протеста.
«Байер» проиграл «Кельну», болельщики которого забросали поле теннисными мячами
05 мая 2023 23:25
автор: Александр Шульгин
автор фото: Getty Images

В матче 31-го тура немецкой Бундеслиги леверкузенский «Байер» на своем поле уступил «Кельну».

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, в составе которых дубль оформил Дави Зельке.

Хозяева ответили точным ударом в исполнении Амине Адли.

Во время встречи произошел забавный инцидент: болельщики гостей забросали поле «БайАрены» теннисными мячами. Предположительно, это была акция протеста против назначения матча на вечер пятницы.

«Кельн» набрал 38 очков и поднялся на десятое место в турнирной таблице.

Леверкузенцы с 48 очками остались шестыми.

Бундеслига
31-й тур
«Байер» (Леверкузен) - «Кельн» - 1:2 (1:2)
Голы: Адли, 28 - Зельке, 14; 36.

источник: «Советский спорт»
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