«Байер» проиграл «Кельну», болельщики которого забросали поле теннисными мячами

В матче 31-го тура немецкой Бундеслиги леверкузенский «Байер» на своем поле уступил «Кельну».

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, в составе которых дубль оформил Дави Зельке.

Хозяева ответили точным ударом в исполнении Амине Адли.

Во время встречи произошел забавный инцидент: болельщики гостей забросали поле «БайАрены» теннисными мячами. Предположительно, это была акция протеста против назначения матча на вечер пятницы.

«Кельн» набрал 38 очков и поднялся на десятое место в турнирной таблице.

Леверкузенцы с 48 очками остались шестыми.

Бундеслига

31-й тур

«Байер» (Леверкузен) - «Кельн» - 1:2 (1:2)

Голы: Адли, 28 - Зельке, 14; 36.