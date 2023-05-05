Игнатьев об успехах Черчесова: В России его критиковали бестолочи

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал второе подряд чемпионство в Венгрии Станислава Черчесова с его «Ференцварошем».

«Мои поздравления Черчесову. В России его критиковали бестолочи. Человек добился такого успеха со сборной, нужно быть благодарными. Но это все в прошлом. Сейчас Черчесов востребованный специалист даже в Европе. А где его критики - неизвестно», - приводит слова специалиста «РБ Спорт».

Напомним, команда взяла чемпионский титул досрочно по итогам 30-го тура национального первенства страны. Случилось это заочно, после того, как ближайший преследователь «Ференцвароша» - «Кечкемет» уступил «Гонведу» (0:1).

Добавим, по итогам прошлого сезона команда Черчесова оформила «золотой дубль», добавив к чемпионству Кубок страны.