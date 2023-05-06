Бывший футболист «Зенита» Халк приобрёл самолет

Бразильский футболист Халк, ранее выступавший в составе санкт-петербургского «Зенита», купил самолет Hawker 400XP стоимостью 7,4 миллиона евро, сообщает Globo. Самолет был адаптирован под Халка и вмещает шесть пассажиров. Hawker 400XP предназначен для коротких перелетов.

В настоящее время Халк выступает в составе бразильского клуба «Атлетико Минейро».

Российским болельщикам Халк знаком по выступлениям в составе санкт-петербургского «Зенита», где он играл с 2012 по 2016 годы. В клубе из Северной столицы Халк становился чемпионом России, выигрывал кубок и Суперкубок страны.

После ухода из «Зенита» Халк успел поиграть в китайской лиге в составе «Шанхай СИПГ», после чего в 2021 году вернулся на родину, подписав контракт с «Атлетико Минейро», где играет по сей день.