Альфонсо Дэвис второй год подряд стал лучшим игроком года по версии КОНКАКАФ

Защитник «Баварии» и сборной Канады Альфонсо Дэвис признан футболистом года по версии КОНКАКАФ (конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна).

22-летний канадский футболист стал лучшим по итогам голосования, которое проводилось среди тренеров национальных команд, игроков, СМИ и болельщиков. Для Альфонсо Дэвиса это вторая подобная награда подряд – в прошлом году он также был признан лучшим игроком по версии КОНКАКАФ.

В сезоне-2022/2023 Альфонсо Дэвис принял участие в 26 матчах немецкой Бундеслиги, отметившись одним голом и четырьмя голевыми передачами.

Дэвис выступает в мюнхенской «Баварии» с 2019 года. В составе немецкого клуба он четырежды выигрывал национальное первенство и находится на пути к пятому титулу. Дэвис является автором первого гола сборной Канады на чемпионатах мира – он отличился в матче группового этапа чемпионата мира 2022 года со сборной Хорватии (1:3).