ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Альфонсо Дэвис второй год подряд стал лучшим игроком года по версии КОНКАКАФ

Канадца выбрали по итогам голосования.
06 мая 2023 08:35
автор: Александр Кожевников

Защитник «Баварии» и сборной Канады Альфонсо Дэвис признан футболистом года по версии КОНКАКАФ (конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна).

22-летний канадский футболист стал лучшим по итогам голосования, которое проводилось среди тренеров национальных команд, игроков, СМИ и болельщиков. Для Альфонсо Дэвиса это вторая подобная награда подряд – в прошлом году он также был признан лучшим игроком по версии КОНКАКАФ.

В сезоне-2022/2023 Альфонсо Дэвис принял участие в 26 матчах немецкой Бундеслиги, отметившись одним голом и четырьмя голевыми передачами.

Дэвис выступает в мюнхенской «Баварии» с 2019 года. В составе немецкого клуба он четырежды выигрывал национальное первенство и находится на пути к пятому титулу. Дэвис является автором первого гола сборной Канады на чемпионатах мира – он отличился в матче группового этапа чемпионата мира 2022 года со сборной Хорватии (1:3).

источник: КОНКАКАФ
«Наполи» не собирается продавать Осимхена
Чемпионы Италии планируют сохранить свою звезду.
06.05.2023 08:38
Футбол
автор: Максим Скороходов
Альфонсо Дэвис второй год подряд стал лучшим игроком года по версии КОНКАКАФ
Канадца выбрали по итогам голосования.
06.05.2023 08:35
Футбол
автор: Александр Кожевников
Бывший футболист «Зенита» Халк приобрёл самолет
Воздушный транспорт обошёлся спортсмену в круглую сумму.
06.05.2023 08:23
Футбол
автор: Александр Кожевников
Игнатьев об успехах Черчесова: В России его критиковали бестолочи
Специалист завоевал второй подряд чемпионский титул в Венгрии с «Ференцварошем».
05.05.2023 23:55
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Шальке» вырвал победу у «Майнца» в гостевом матче Бундеслиги 
Игра состоялась на «Мева Арене» в Майнце.
05.05.2023 23:38
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Байер» проиграл «Кельну», болельщики которого забросали поле теннисными мячами
«Байер» проиграл «Кельну», болельщики которого забросали поле теннисными мячами
Фанаты «козлов» устроили необычную акцию протеста.
05.05.2023 23:25
Футбол
автор: Александр Шульгин
Билялетдинов назвал фаворита в борьбе за второе место в РПЛ
С большой долей вероятности серебро разыграют «Ростов», «Спартак» и ЦСКА.
05.05.2023 22:41
Футбол
автор: Александр Шульгин
Канчельскис считает, что «Спартак» не способен обыграть «Зенит» в Санкт-Петербурге
По словам бывшего игрока, питерцы не знают себе равных в РПЛ.
05.05.2023 22:37
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Судья Мешков объяснил, почему не будет работать на матче «Ростов» – «Факел»
Ранее воронежская команда потребовала объяснения замены арбитра у руководства КДК РФС перед встречей с желто-синими.
05.05.2023 22:19
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика