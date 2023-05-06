ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Наполи» не собирается продавать Осимхена

Чемпионы Италии планируют сохранить свою звезду.
06 мая 2023 08:38
автор: Максим Скороходов

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказал, что не собирается продавать ведущего нападающего клуба Виктора Осимхена в ближайшее летнее трансферное окно.

«Я не продам Виктора Осимхена этим летом — ни в коем случае», - приводит инсайдер Фабрицио Романо слова Де Лаурентиса.

В текущем сезоне 24-летний нигериец провел 34 матча за неаполитанский клуб, в которых забил 27 голов.

Его контракт с «Наполи» действует до лета 2025 года, а трансферная стоимость составляет 100 млн евро. Ранее появлялись слухи об интересу к форварду от ряда топ-клубов, включая «Баварию» и «Манчестер Юнайтед».

«Наполи» не собирается продавать Осимхена
Чемпионы Италии планируют сохранить свою звезду.
06.05.2023 08:38
Футбол
автор: Максим Скороходов
Альфонсо Дэвис второй год подряд стал лучшим игроком года по версии КОНКАКАФ
Канадца выбрали по итогам голосования.
06.05.2023 08:35
Футбол
автор: Александр Кожевников
Бывший футболист «Зенита» Халк приобрёл самолет
Воздушный транспорт обошёлся спортсмену в круглую сумму.
06.05.2023 08:23
Футбол
автор: Александр Кожевников
Игнатьев об успехах Черчесова: В России его критиковали бестолочи
Специалист завоевал второй подряд чемпионский титул в Венгрии с «Ференцварошем».
05.05.2023 23:55
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Шальке» вырвал победу у «Майнца» в гостевом матче Бундеслиги 
Игра состоялась на «Мева Арене» в Майнце.
05.05.2023 23:38
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Байер» проиграл «Кельну», болельщики которого забросали поле теннисными мячами
«Байер» проиграл «Кельну», болельщики которого забросали поле теннисными мячами
Фанаты «козлов» устроили необычную акцию протеста.
05.05.2023 23:25
Футбол
автор: Александр Шульгин
Билялетдинов назвал фаворита в борьбе за второе место в РПЛ
С большой долей вероятности серебро разыграют «Ростов», «Спартак» и ЦСКА.
05.05.2023 22:41
Футбол
автор: Александр Шульгин
Канчельскис считает, что «Спартак» не способен обыграть «Зенит» в Санкт-Петербурге
По словам бывшего игрока, питерцы не знают себе равных в РПЛ.
05.05.2023 22:37
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Судья Мешков объяснил, почему не будет работать на матче «Ростов» – «Факел»
Ранее воронежская команда потребовала объяснения замены арбитра у руководства КДК РФС перед встречей с желто-синими.
05.05.2023 22:19
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика