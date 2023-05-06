«Наполи» не собирается продавать Осимхена

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказал, что не собирается продавать ведущего нападающего клуба Виктора Осимхена в ближайшее летнее трансферное окно.

«Я не продам Виктора Осимхена этим летом — ни в коем случае», - приводит инсайдер Фабрицио Романо слова Де Лаурентиса.

В текущем сезоне 24-летний нигериец провел 34 матча за неаполитанский клуб, в которых забил 27 голов.

Его контракт с «Наполи» действует до лета 2025 года, а трансферная стоимость составляет 100 млн евро. Ранее появлялись слухи об интересу к форварду от ряда топ-клубов, включая «Баварию» и «Манчестер Юнайтед».