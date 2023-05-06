Черчесов прокомментировал второе подряд чемпионство с «Ференцварошем»

Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов считает, что досрочная победа в чемпионате страны станет для игроков дополнительной мотивацией в оставшихся матчах сезона, особенно в матче с «Кишвардой».

«В двух последних матчах с «Кишвардой» мы не пропускали, выиграли дома, так что, если получится сделать эти две вещи, я буду очень доволен. Я могу только призвать наших болельщиков собраться как можно больше на стадионе в субботу вечером. Мы хотим отпраздновать чемпионство в конце матча», - цитирует Черчесова официальный сайт команды.

«Ференцварош» досрочно стал чемпионом Венгрии второй год подряд (оба раза с Черчесовым) и 34-й раз в своей истории. В субботу вечером «фроди» проведут матч с «Кишвардой». Начало игры в 20:45 по московскому времени.