«Нельзя оскорблять лучшего футболиста в мире». Артуро Видаль высказался о критике в адрес Месси

Бывший футболист «Барселоны» Артуро Видаль высказался о критике в адрес своего бывшего одноклубника, нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси.

«Это безумие. Люди становятся всё более и более безумными. Нельзя оскорблять лучшего футболиста в мире. Можно просто наблюдать за тем, как он играет. Конечно, он не выиграл им Лигу чемпионов и Кубок Франции, но они продолжают лидировать в чемпионате. А ещё он стал чемпионом мира.

Он принял участие во всех матчах, не получал травм. Он забил множество голов вместе с Мбаппе и ему принадлежит большая часть голевых передач команды. То, что происходит – полное безумие», - приводит слова Видаля ESPN.

Ранее Месси был отстранен от игр «ПСЖ» на две недели за поездку в Саудовскую Аравию без разрешения клуба. При этом футболист принес публичные извинения одноклубникам и тренерскому штабу команды.