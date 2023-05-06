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«Нельзя оскорблять лучшего футболиста в мире». Артуро Видаль высказался о критике в адрес Месси

Бывший одноклубник Месси назвал происходящее «безумием».
«Нельзя оскорблять лучшего футболиста в мире». Артуро Видаль высказался о критике в адрес Месси
06 мая 2023 09:10
автор: Александр Кожевников
автор фото: Getty Images

Бывший футболист «Барселоны» Артуро Видаль высказался о критике в адрес своего бывшего одноклубника, нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси.

«Это безумие. Люди становятся всё более и более безумными. Нельзя оскорблять лучшего футболиста в мире. Можно просто наблюдать за тем, как он играет. Конечно, он не выиграл им Лигу чемпионов и Кубок Франции, но они продолжают лидировать в чемпионате. А ещё он стал чемпионом мира.

Он принял участие во всех матчах, не получал травм. Он забил множество голов вместе с Мбаппе и ему принадлежит большая часть голевых передач команды. То, что происходит – полное безумие», - приводит слова Видаля ESPN.

Ранее Месси был отстранен от игр «ПСЖ» на две недели за поездку в Саудовскую Аравию без разрешения клуба. При этом футболист принес публичные извинения одноклубникам и тренерскому штабу команды.

источник: ESPN
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