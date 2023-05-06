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Аленичев назвал причины неудачной игры «Спартака» этой весной

Красно-белые не смогли составить конкуренцию «Зениту»
06 мая 2023 09:18
автор: Максим Скороходов

Бывший тренер и футболист «Спартака» Дмитрий Аленичев назвал причина спада команды этой весной.

«Может быть, причина в том, что Абаскаль переподписал контракт. Но это точно не ключевая причина. Может быть, проблема в том, что была травма Промеса. Человек вышел — забил. Его отсутствие чувствуется», - приводит «Матч ТВ» слова Аленичева.

Новое соглашения Абаскаля со «Спартаком» рассчитано окончания сезона-2024/25.

Красно-белые вылетели из Кубка России, уступив «Акрону» (1:2) и занимают третье место в РПЛ, отставая от первого на 11 очков, от второго - на одно.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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