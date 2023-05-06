Андрес Иньеста решил покинуть японский «Виссел Кобе»

Чемпион мира, двукратный чемпион Европы Андрес Иньеста принял решение покинуть японский клуб «Виссел Кобе», сообщает Nikkan Sports.

Футболист покинет Японию до истечения контракта, который рассчитан до конца января 2024 года. Иньеста покинет страну уже в июле.

Сообщается, что Иньеста недоволен своей физической формой и ролью, которую он исполняет в клубе. Несмотря на это, футболист, которому в мае исполнится 39 лет, не собирается завершать карьеру и намерен рассмотреть предложения от команд с Ближнего Востока и США.

В нынешнем сезоне японского первенства Иньеста принял участие лишь в четырёх матчах за «Виссел Кобе».

Андрес является девятикратным чемпионом Испании, четырёхкратным победителем Лиги чемпионов, трёхкратным обладателем Суперкубка УЕФА и трёхкратным победителем клубного чемпионата мира в составе «Барселоны».