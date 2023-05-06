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Ширер назвал Холанда приятным парнем, побившим его 28-летний рекорд

Бывший английский нападающий отреагировал на падение его рекорда.
06 мая 2023 09:56
автор: Александр Евграфов

Бывший форвард Алан Ширер назвал нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холланда приятным парнем, который побил его рекорд.

«Я не мог даже желать, чтобы рекорд побил более приятный парень. Всего-то прошло 28 лет. Он – лучший», - написал Ширер в своих соцсетях.

В матче 34-го тура с «Вест Хэмом» Холанд отличился забитым голом, который стал для норвежца 35-м в текущем сезоне. Он превзошел по этому показателю Энди Коула и Алана Ширера, которые забивали по 34 гола в сезонах 1993/94 и 1994/95 соответственно. Правда, тогда чемпионат длился 42 тура, а не 38 как сейчас.

источник: «Советский спорт»
Ширер назвал Холанда приятным парнем, побившим его 28-летний рекорд
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