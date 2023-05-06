Антон Зиньковский: Провокации игроков «Зенита»? «Спартак» готов дать отпор, как и всегда

Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский высказался о предстоящем матче 26 тура Российской Премьер-лиги, в котором столичный клуб встретится с санкт-петербургским «Зенитом».

«Будут ли провокации от игроков «Зенита» или нет? А кто знает? Если что, мы готовы дать отпор. Как и всегда!», - приводит слова Антона Зиньковского «Чемпионат».

Встреча между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 7 мая в Санкт-Петербурге. «Зенит» после 25 туров лидирует в чемпионате, имея в своём активе 61 очков. «Спартак» располагается на третьем месте, набрав 49 очков. Московский клуб на одно очко уступает «Ростову», набравшему 50 очков.