Аленичев поддержал решение РФС отказаться от участия сборной России в турнире CAFA

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Аленичев высказался о решении РФС отказаться от участия национальной команды в турнире Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA).

«Если там действительно плохое поле, то это абсолютно правильно. Представляете, как быть клубному тренеру, если игроки получают травмы? Как бы они отреагировали на это? Конечно, хочется иметь официальные, а не товарищеские игры, но тем не менее рисковать ни в коем случае нельзя», - приводит «Матч ТВ» слова Аленичева.

Добавим, что одной из причин отказа также называлось совпадение дат российских турниров и соревнования CAFA, которое пройдет с 9 по 21 июня. На 11 июня назначен суперфинал Кубка России, в котором ЦСКА сыграет с победителем матча «Краснодар» - «Урал».