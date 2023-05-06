Нового тренера сборной Бразилии назовут до конца мая, назван главный претендент

Президент Федерации футбола Бразилии Эдналдо Родригес заверил, что имя нового главного тренера пятикратных чемпионов мира назовут до конца мая. Тем более, что в списке кандидатов есть основной претендент – это главный тренер «Реала» Карло Анчелотти.

«В июне у нас есть две даты для матчей. К этому времени Ла Лига закончит свой турнир, а 10 июня пройдет финал Лиги чемпионов. У нас к Анчелотти не какого-либо конкретного предложения, но мы следим за его работой. Он у меня – основной вариант, я впервые говорю об этом открыто и нет смысла скрывать», - цитирует Родригеса бразильское издание O Jogo.

Ранее сообщалось, что Анчелотти заявил о своей незаинтересованности в работе в сборной, поскольку хотел бы доработать контракт с «Реалом», который рассчитан до конца сезона 2024 года.

В настоящее время главным тренером сборной Бразилии является Рамон. Его предшественник Тите покинул команду после поражения в четвертьфинале чемпионата мира по футболу в Катаре от сборной Хорватии.