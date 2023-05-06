Модрич отклонил предложение из Саудовской Аравии и намерен остаться в «Реале»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич останется в команде еще на один сезон, сообщает Sport со ссылкой на Relevo.

По данным источника, мадридский клуб уже предложил хорватскому футболисту годовой контракт, который будет подписан в ближайшее время. Действующее соглашение рассчитано до конца этого сезона.

Ранее неназванный саудовский клуб предложил 37-летнему футболисту контракт с зарплатой в 40 млн евро за сезон, но Модрич отклонил предложение.

В текущем чемпионате Модрич, который выступает за «Реал» с 2012 года, провел за королевский клуб 28 матчей, на его счету четыре гола и три результативные передачи.