Сможет ли «Челси» победить соседа по таблице: команда Лэмпарда сыграет в гостях против «Борнмута»

«Челси» в 35-м туре АПЛ сыграет в гостях против «Борнмута».

«Синие» лишились шансов пробиться не только в Лиги чемпионов, но и в Лигу Европу. Безвыигрышная серия клуба достигает уже девять матчей. В последний раз лондонцы побеждали 11 марта, когда обыграли «Лестер» (3:1).

«Борнмут» набрал столько же очков сколько и команда Фрэнка Лэмпарда, 39. Поэтому может опередить соперника в турнирной таблице в случае победы.

Матч «Борнмут» - «Челси» начнется в 17:00 и пройдет на стадионе «Дин Корт».