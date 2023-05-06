Хесус Медина: ЦСКА по силам стать вторыми в РПЛ

Полузащитник московского ЦСКА Хесус Медина считает, что столичной команде по силам побороться за второе место по итогам сезона Российской Премьер-лиги.

«Финал Кубка России - важный шаг вперед. Мы проделали великолепную работу. ЦСКА долго не был в финале, поэтому мы очень счастливы там оказаться. Сейчас у нас положительные эмоции.

Результаты в чемпионате? Об этом надо говорить в конце. Отмечу, что в чемпионате мы находимся близко ко второму месту, поэтому мы продолжаем бороться за него. Нам по силам это. Мы сейчас полночью сосредоточены на матче в лиге, постараемся также взять Кубок. Мне кажется, что сейчас команда на ходу, мы идем неплохо», - приводит слова Медины «Матч ТВ».

После 25 туров РПЛ ЦСКА располагается на четвертой позиции в турнирной таблице, имея в своем активе 48 очков. На второй позиции находится «Ростов», набравший 50 очков. Лидирует в РПЛ санкт-петербургский «Зенит», в их активе 61 очко.