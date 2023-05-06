Владимир Федотов стал тренером месяца в РПЛ

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов был признан лучшим тренером апреля в РПЛ, сообщает пресс-служба турнира.

Наставник ЦСКА выиграл голосование болельщиков с небольшим отрывом от главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова. При этом Федотов набрал два голоса экспертов РПЛ, как и наставник «Зенита» Сергей Семак.

Что до голосования экспертов «Матч Премьер», то здесь Федотов одержал безоговорочную победу, получив пять голосов из пяти. Помимо Федотова, Галактионова и Семака, на награду претендовали Валерий Карпин («Ростов») и Гильермо Абаскаль («Спартак»).

В нынешнем сезоне Федотов во второй раз становится тренером месяца - ранее он получил эту награду в июле 2022 года.