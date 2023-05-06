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Клопп уверен, что «Ливерпуль» прибавит в следующем сезоне

Главный тренер мерсисайдцев считает, что сейчас команда закладывает фундамент на следующий сезон.
06 мая 2023 11:53
автор: Александр Евграфов

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что успех команды в последних турах может стать хорошей отправной точкой для борьбы в следующем сезоне.

«Все, что мы делаем, это поможет нам в следующем сезоне. Никто не знает как пойдет дальше, но эти пять матчей дают нам много поводов для размышений», - цитирует Клоппа пресс-служба «Ливерпуля».

Мерсисайдцы выиграли пять матчей подряд, и поднялись на пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, войдя в зону еврокубков.

В чемпионате Англии «Ливерпулю» осталось провести четыре матча. В матче 35-го тура «Ливерпуль» на «Энфилде» примет «Брентфорд».

источник: ФК «Ливерпуль»
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