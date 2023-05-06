Президент ФИФА Инфантино встретился с главой Узбекистана Мирзиёевым

Президент ФИФА Джанни Инфантино 5 мая встретился с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

На данной встречи Инфантино отметил развитие футбола в стране и поздравил ее президента с победой молодежной сборной на Кубке Азии.

Отдельно отмечается, что ФИФА собирается проводить в Узбекистане ряд международных турниров.

Как сообщает корреспондент «Советского спорта» Александр Малышев, в ходе визита Инфантино побывал на «Хумо Арене», где проходит чемпионат мира по боксу при участии российских спортсменов под своим флагом и гимном. Ему вручили джерси хоккейного «Хумо».