Вячеслав Колосков: у Черчесова есть возможность работать в топ-5 чемпионатах

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о работе российского тренера Станислава Черчесова.

«Черчесов не только в Венгрии успешно работал. Он хорошую работу проделал в Австрии и приводил команду к золотым медалям. То, что он выиграл чемпионат Венгрии, подтверждает его высокий тренерский класс и мастерство. У Черчесова есть возможность работать в топ-5 чемпионатах. Его знания, опыт соответствуют всем критериям успешного тренера. Я бы не удивился, если одна из топовых лиг пригласит его работать», – приводит слова Колоскова Sport24.

Накануне венгерский «Ференцварош» под руководством бывшего главного тренера сборной России Черчесова досрочно выиграл чемпионат Венгрии второй год подряд. Оба титула венгерский клуб завоевал под руководством Черчесова.

Этот титул стал для «Ференцвароша» 34-м в истории клуба.