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Аленичев не исключил возвращение в «Спартак»

Специалист тренировал «красно-белых» с 2015 по 2016 год.
06 мая 2023 12:18
автор: Александр Кожевников

Бывший игрок и тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев не исключил возвращение в стан «красно-белых».

«Будет шанс вернуться в «Спартак» – вернусь. Будет предложение, значит, будем смотреть на условия. Конечно, планирую в будущем тренировать. Но на любое предложение я бросаться не буду. У меня были варианты, которые мне были просто не интересны», – приводит слова Аленичева «Спорт-Экспресс».

Аленичев работал в должности главного тренера «Спартака» с 2015 по 2016 годы. Летом 2016 года Аленичев был отправлен в отставку руководством клуба после поражения в третьем квалификационном раунде Лиги Европы от греческого АЕКа.

После работы в «Спартаке» Аленичев тренировал красноярский «Енисей», который покинул в мае 2019 года.

источник: «Спорт-Экспресс»
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