«Нужно время, чтобы что-то слепить из команды». Семшов поддержал Йокановича

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов оценил работы главного тренера московского «Динамо» Славиши Йокановича.

«В защиту тренера – всегда нужно время, чтобы что-то слепить из команды. Волшебной палочки нет. Мы хотим, чтобы он за короткий срок сделал команду. Но игроки остались, и к ним тоже есть претензии. Не думаю, что тренер настроен на снижение результатов команды. Нужно время, чтобы привнести что-то свое, чтобы в требования поверили», – приводит слова Игоря Семшова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Йоканович работает в московском «Динамо» с июня 2022 года. После 25 туров Российской Премьер-лиги «бело-голубые» располагаются на седьмом месте в турнирной таблице, имея в активе 39 очков.

Ранее сообщалось, что Йоканович может быть уволен из московского клуба, если команда не сможет попасть в топ-3 по итогам чемпионата.